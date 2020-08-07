Кабмин может разрешить пассажирское сообщение с городами "красной зоны"

Украинское правительство может разрешить пассажирское сообщение с городами "красной зоны" карантина. Однако на транспорте все равно будут ограничения.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, сегодня прошло селекторное совещание Кабмина с мэрами городов и главами ОГА. Больше всего городских голов беспокоила остановка общественного транспорта, а мэр Тернополя Сергей Надал предложил разрешить междугороднее пассажирское сообщение, поскольку "людям нужно на чем-то добираться на работу".

Кроме того, первый заместитель мэра Луцка Григорий Недопад попросил не останавливать общественный транспорт, поскольку карантинные меры соблюдаются. А первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов предложил принимать меры против ночных клубов, а не закрывать метро.

"Максим Степанов (министр здравоохранения, - ред.) отметил, что правительство рассмотрит и учтет это предложение, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантина. Например, обеспечит перевозки пассажиров только 50% сидячих мест в транспорте", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков не будет закрывать метро, несмотря на попадание в "красную зону".

Отметим, сегодня Центр общественного здоровья обнародовал новую карту карантинных зон Украины, где Харьков попал в "красную зону". Через несколько часов Минздрав заявил, что это информация неофициальная. Окончательные данные обнародуют сегодня вечером.

В "красной зоне" карантина действуют самые жесткие ограничения: запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.