Кабмін може дозволити пасажирське сполучення з містами "червоної зони"

Український уряд може дозволити пасажирське сполучення з містами "червоної зони" карантину. Однак на транспорті все одно будуть обмеження.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбулася селекторна нарада Кабміну з мерами міст і головами ОДА. Найбільше міських голів турбувала зупинка громадського транспорту, а мер Тернополя Сергій Надал запропонував дозволити міжміське пасажирське сполучення, оскільки "людям треба на чомусь добиратися на роботу".

Крім того, перший заступник мера Луцька Григорій Недопад попросив не зупиняти громадський транспорт, оскільки карантинні заходи дотримуються. А перший заступник мера Харкова Ігор Терехов запропонував вживати заходи проти нічних клубів, а не закривати метро.

"Максим Степанов (міністр охорони здоров'я - ред.) зазначив, що уряд розгляне і врахує цю пропозицію, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантину. Наприклад, забезпечить перевезення пасажирів тільки 50% сидячих місць у транспорті", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків не буде закривати метро, незважаючи на потрапляння до "червоної зони".

Зазначимо, сьогодні Центр громадського здоров'я оприлюднив нову карту карантинних зон України, де Харків потрапив в "червону зону". Через кілька годин МОЗ заявив, що це неофіційна інформація. Остаточні дані оприлюднять сьогодні ввечері.

У "червоній зоні" карантину діють найбільш жорсткі обмеження: забороняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів.