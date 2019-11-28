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Кабмин разрешил самостоятельное таможенное оформление посылок из-за рубежа

Новости » Экономика     28.11.2019 - 13:41
Кабмин разрешил самостоятельное таможенное оформление посылок из-за рубежа
Иллюстративное фото (kadena.af.mil)

Для заполнения деклараций нужно получить навыки декларирования своих товаров

Кабинет министров Украины внес изменения в документы, касающиеся вопросов таможенного дела. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отметили в пресс-службе, введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых в адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.

"Такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков декларирования своих товаров) без привлечения таможенных брокеров, что соответственно даст им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров", - говорится в сообщении.

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов предложил временно вернуть лимит стоимости посылок из-за границы, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро. По его словам, сейчас для уплаты даже небольших сумм по посылкам необходимо подавать декларацию в бумажной форме, ехать на таможню и т. п. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2019 год необлагаемая стоимость посылок из-за границы в Украину снижена со 150 до 100 евро. Согласно закону, 10%-пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку 110 евро придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.

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