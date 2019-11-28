Кабмін дозволив самостійне митне оформлення посилок з-за кордону

Ілюстративне фото (kadena.af.mil)

Для заповнення декларацій потрібно отримати навички декларування своїх товарів

Кабінет міністрів України вніс зміни до документів, що стосуються питань митної справи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, запроваджено можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу громадян через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.

"Така норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дозволить громадянам самостійно здійснювати (після отримання певних навичок декларування своїх товарів) без залучення митних брокерів, що відповідно надасть їм можливість заощадити кошти на митному оформленні товарів", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов запропонував тимчасово повернути ліміт вартості посилок з-за кордону, які не оподатковуються, зі 100 до 150 євро. За його словами, зараз для сплати навіть невеликих сум з посилок необхідно подавати декларацію в паперовій формі, їхати на митницю тощо. Крім того, митниця більше витрачає грошей на збір цих податків, ніж отримує в бюджет.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2019 рік неоподатковувана вартість посилок з-за кордону в Україну знижена з 150 до 100 євро. Згідно із законом, 10%-не мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.