Украина может выпустить еврооблигации до утверждения программы МВФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минфину нужно привлечь в казну не менее 2 млрд долларов

Украина может выпустить еврооблигации еще до того, как совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ".

Отметим, уже в ближайшее время Украина будет пытаться выпустить еврооблигации, не дожидаясь утверждения новой программы советом директоров, так как до конца года Минфину нужно привлечь в казну как минимум около 2 млрд долларов, что эквивалентно 56 млрд гривен. Именно столько, согласно данным Госказначейства, составляет недобор правительства по внешним займам по итогам 8 месяцев. На какую сумму будут выпущены бумаги, чиновники пока не сообщают.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Украина назначила организаторами десятилетнего выпуска еврооблигаций в долларах банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan. По данным агентства, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и в США, начиная с 23 октября 2018 года.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Министерство финансов 25 сентября погасило второй купон по облигациям внешнего государственного займа с погашением в 2032 году.