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Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать договор о транзите с "Газпромом"

Новости » Политика     30.12.2019 - 18:00
Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать договор о транзите с "Газпромом"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Нафтогазу" разрешили подписать договор о транзите и мировое соглашение с "Газпромом"

Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в распоряжении украинского правительства.

Так, в постановлении говорится, что Кабмин дает согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите природного газа через территорию Украины в 2020-2024 годах.

Кроме того, правительство разрешило "Нафтогазу" подписать мировое соглашение с "Газпромом" по существующим газовым спорам и по основным условиям дальнейших отношений между компаниями по организации транспортировки газа.

Напомним, ранее глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объявил о завершении четырехдневного переговорного процесса с "Газпромом" по транзиту газа. Он добавил, что украинская сторона отправилась в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Также Лещина опубликовал документ, подписанный представителем "Газпрома" Еленой Бурмистровой и министром юстиции Украины Денисом Малюськой.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

"Нафтогаз" запустил трансляцию для отслеживания текущих газовых переговоров Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже
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