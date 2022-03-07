Волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными
Волонтеры создали сайт, призванный помогать украинцам во время войны с российскими оккупантами.
Как получить помощь - читайте ниже в нашем материале.
Ресурс Potreba.org помогает жителям городов и поселков Украины, которые имеют трудности с:
- транспортировкой и пересечением границы для тех, кто хочет выехать из горячих точек,
- брошенными животными, которых нельзя вывезти из страны,
- жильем в более безопасных городах,
- ремонтом транспортных средств,
- едой, одеждой, другими необходимыми вещами,
- лекарственными препаратами,
- экстренной стоматологической помощью и тому подобное.
При этом с помощью сайта можно как получить помощь, так и предложить ее оказать, разместив объявление.
Если вам необходима помощь, или вы хотите и можете помочь, переходите по ссылке, нажав ЗДЕСЬ.
Ранее мы писали про список официальных государственных источников, информации которых можно доверять во время военных действий на территории Украины.
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