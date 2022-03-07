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Волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 15:34
Волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными Фото: волонтеры создали сайт для помощи украинцам (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Волонтеры создали сайт, призванный помогать украинцам во время войны с российскими оккупантами.

Как получить помощь - читайте ниже в нашем материале.

Ресурс Potreba.org помогает жителям городов и поселков Украины, которые имеют трудности с:

  • транспортировкой и пересечением границы для тех, кто хочет выехать из горячих точек,
  • брошенными животными, которых нельзя вывезти из страны,
  • жильем в более безопасных городах,
  • ремонтом транспортных средств,
  • едой, одеждой, другими необходимыми вещами,
  • лекарственными препаратами,
  • экстренной стоматологической помощью и тому подобное.

При этом с помощью сайта можно как получить помощь, так и предложить ее оказать, разместив объявление.

Если вам необходима помощь, или вы хотите и можете помочь, переходите по ссылке, нажав ЗДЕСЬ.

Ранее мы писали про список официальных государственных источников, информации которых можно доверять во время военных действий на территории Украины.

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