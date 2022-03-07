Кабмін дозволив контролювати ціни на соціальні продукти, ліки та паливо
В Кабінеті міністрів було ухвалено рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати, паливо.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час звернення 7 березня.
Відтепер, згідно з рішенням Кабінету міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.
"Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - говориться в заяві голови уряду.
Раніше ми писали, що волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками, житлом тощо.
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