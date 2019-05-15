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Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи

Новости » Общество    15.05.2019 - 13:59
Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый набор девушек в военные лицеи проведут уже в этом году

Кабинет министров Украины разрешил уже в этом году начать набор девушек в военные лицеи. Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

По ее словам, министр обороны Украины Степан Полторак внес на заседание Кабмина изменения в положение о военных лицеях, которые позволят уже в этом году набирать девушек на обучение.

Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи

 

Напомним, в марте сообщалось, что в Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин на сегодня проходят службу по контракту. Из этого числа только три тысячи работают на офицерских должностях. Отметим, в 2016 году был расширен перечень должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции - впервые в украинской истории. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.

Отметим, будущий президент Украины Владимир Зеленский планирует руководить силами обороны в соответствии со стандартами НАТО. После победы на выборах была опубликована его военная доктрина. Зеленский также пообещал, что контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран-участниц НАТО с приоритетным правом поступления в учебные заведения, бесплатным образованием и медицинским страхованием.

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