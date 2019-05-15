Кабмин предлагает пересмотреть энергетические соглашения с ЕС

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В Соглашение об ассоциации с ЕС внесут изменение

Кабинет министров Украины поддержал обновление энергетического приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС о дополнениях в приложение по энергетике, а также предложил Верховной раде ратифицировать соответствующий законопроект. Изменения призваны обеспечить прозрачность тарифной политики, внедрение прозрачного рынка добычи углеводородов, что будет способствовать инвестициям в отрасль.

Обновленное приложение охватывает все энергетические рынки. В частности, в области электроэнергии предусмотрено внедрение Директив и Регламентов ЕС, которые касаются условий доступа к сети для трансграничных перетоков электроэнергии, прозрачности на оптовом рынке электроэнергии и надежности поставок.

Для рынка газа, среди прочего, предусмотрено внедрение требований Евросоюза относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, условий доступа к сетям транспортировки, надежности поставок, а также требований по тарифам на транспортировку.

На нефтяном рынке Украины должна имплементировать Директиву ЕС об обязательствах поддерживать минимальные запасы сырой нефти и / или нефтепродуктов. Кроме этого, в области ядерной энергетики Украины, в частности, должна внедрить требования Евросоюза по защите от угроз, обусловленных воздействием ионизирующего излучения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2020 году предложит Европейскому союзу просмотр Соглашения об ассоциации.