ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 13:59
Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший набір дівчат до військових ліцеїв проведуть вже цього року

Кабінет міністрів України дозволив вже в цьому році розпочати набір дівчат до військових ліцеїв. Про це у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

За її словами, міністр оборони України Степан Полторак вніс на засідання Кабміну зміни до положення про військові ліцеї, які дозволять вже цього року набирати дівчат на навчання.

Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв

 

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що у Збройних силах України майже 25 тисяч жінок на сьогодні проходять службу за контрактом. З цього числа тільки три тисячі працюють на офіцерських посадах. Зазначимо, у 2016 році було розширено перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

Зазначимо, майбутній президент України Володимир Зеленський планує керувати силами оборони у відповідності зі стандартами НАТО. Після перемоги на виборах було опубліковано його військову доктрину. Зеленський також пообіцяв, що контрактники будуть отримувати грошове забезпечення на рівні країн-учасниць НАТО з пріоритетним правом вступу в навчальні заклади, безкоштовною освітою та медичним страхуванням.

В Україні з'явиться день Держбюро розслідувань
Новини України Кабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся