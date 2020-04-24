Кабмин презентовал план выхода из карантина: как будут снимать ограничения

Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, план состоит из пяти этапов.

"У правительства есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.

Он также добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинский и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчатся при двух ключевых условиях: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Кроме того, на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.