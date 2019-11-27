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Кабмін розблокував виплату лікарняних

Новини » Політика     27.11.2019 - 14:09
Кабмін розблокував виплату лікарняних
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував звільнення голови Фонду соцстраху

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, на засіданні уряду прийнято рішення, яке дозволить Фонду соцстраху виплачувати гроші за листками тимчасової непрацездатності. Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв провести службову перевірку і анонсував зміну керівництва Фонду.

Як повідомляє урядовий портал, Кабмін направив додаткові 1,4 млрд гривень на виплату лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також виплати на поховання.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Кабмін планував збільшити бюджет Фонду соціального страхування для виплати лікарняних.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні призупинили перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим українцям. Фінансування не проводилося у зв'язку з тим, що подані до Фонду заяви на 1 млрд гривень перевищили бюджет по даному напрямку.

У Мінсоцполітики обіцяли відновити виплати лікарняних і декретних. При цьому, як зазначили в міністерстві, призупинення виплат Фондом соціального страхування було особистою ініціативою відновленого голови фонду Євгена Баженкова.

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