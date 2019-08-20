ru
ua

Кабмин расширил список банков для выплаты монетизированных субсидий

Новости » Экономика   

Минсоцполитики обнародовало перечень из 34 банков

Кабинет министров Украины расширил перечень банков, через которые граждане могут получать монетизованную субсидию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметили в Минсоцполитики, это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

В министерстве напомнили, что начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут проводить местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

В то же время, тем, кто еще не вышел на пенсию, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант желает получать монетизованную субсидию в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках будут получать монетизовану субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Зимнюю субсидию управление соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года, напомнили в Минсоцполитики.

Монетизованную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:

  • 1. АО "Укрэксимбанк"
  • 2. АО "Ощадбанк"
  • 3. ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"
  • 4. ПАО АБ "Укргазбанк"
  • 5. ПАО "УКРСОЦБАНК"
  • 6. ПАО "Райффайзен Банк Аваль"
  • 7. ПАО "КРЕДОБАНК"
  • 8. ПАО "УкрСиббанк"
  • 9. ПАО "Идея Банк"
  • 10. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
  • 11. ПАО"ПИРЕУС БАНК МКБ"
  • 12. ПАО "АЛЬФА-БАНК"
  • 13. ПАО "ОТП Банк"
  • 14. ПАО "Банк Альянс"
  • 15. ПАО АКБ "Львов"
  • 16. ПАО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
  • 17. ПАО "МТБ БАНК"
  • 18. ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ"
  • 19. ПАО "Полтава-банк"
  • 20. ПАО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
  • 21. ПАО "ВОСТОЧНО - УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • 22. ПАО "МЕГАБАНК"
  • 23. ПАО "СКАЙ БАНК"
  • 24. ПАО "Юнекс Банк"
  • 25. ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • 26. ПАО "Универсал Банк"
  • 27. ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"
  • 28. ПАО "АКБ "РАДАБАНК"
  • 29. ПАО "БАНК ВОСТОК"
  • 30. ПАО "Банк инвестиций и сбережений"
  • 31. ПАО "АКБ "КОНКОРД"
  • 32. ПАО "МОТОР-БАНК"
  • 33. ПАО "КБ "АККОРДБАНК"
  • 34. ПАО "КРИСТАЛБАНК"

Как сообщил РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный Санкции в отношении РФ стимулируют производство украинских удобрений, - советник Зеленского
Читать все новости