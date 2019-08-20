Уряд розширив перелік банків для виплати монетизованих субсидій

Кабінет міністрів України розширив перелік банків, через які громадяни можуть отримувати монетизовану субсидію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в Мінсоцполітики, це може бути один з 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат.

У міністерстві нагадали, що починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

У той же час, тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану субсидію в іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.

Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року, нагадали в Мінсоцполітики.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:

1. АТ "Укрексімбанк"

2. АТ "Ощадбанк"

3. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

4. ПАТ АБ "Укргазбанк"

5. ПАТ "УКРСОЦБАНК"

6. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

7. ПАТ "КРЕДОБАНК"

8. ПАТ "УкрСиббанк"

9. ПАТ "Ідея Банк"

10. ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

11. ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"

12. ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

13. ПАТ "ОТП Банк"

14. ПАТ "Банк Альянс"

15. ПАТ АКБ "Львів"

16. ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

17. ПАТ "МТБ БАНК"

18. ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

19. ПАТ "Полтава-банк"

20. ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

21. ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

22. ПАТ "МЕГАБАНК"

23. ПАТ "СКАЙ БАНК"

24. ПАТ "Юнекс Банк"

25. ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"

26. ПАТ "Універсал Банк"

27. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

28. ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"

29. ПАТ "БАНК ВОСТОК"

30. ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

31. ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

32. ПАТ "МОТОР-БАНК"

33. ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"

34. ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

Як повідомило РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%.