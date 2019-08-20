Уряд розширив перелік банків для виплати монетизованих субсидій

Мінсоцполітики оприлюднило перелік з 34 банків
Кабінет міністрів України розширив перелік банків, через які громадяни можуть отримувати монетизовану субсидію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Як зазначили в Мінсоцполітики, це може бути один з 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат.
У міністерстві нагадали, що починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.
У той же час, тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану субсидію в іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.
Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.
Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.
Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року, нагадали в Мінсоцполітики.
Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:
Як повідомило РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.
Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%.