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Уряд розширив перелік банків для виплати монетизованих субсидій

Новини » Економіка    20.08.2019 - 13:34
Уряд розширив перелік банків для виплати монетизованих субсидій
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінсоцполітики оприлюднило перелік з 34 банків

Кабінет міністрів України розширив перелік банків, через які громадяни можуть отримувати монетизовану субсидію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в Мінсоцполітики, це може бути один з 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат.

У міністерстві нагадали, що починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

У той же час, тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану субсидію в іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.

Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року, нагадали в Мінсоцполітики.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:

  • 1. АТ "Укрексімбанк"
  • 2. АТ "Ощадбанк"
  • 3. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • 4. ПАТ АБ "Укргазбанк"
  • 5. ПАТ "УКРСОЦБАНК"
  • 6. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • 7. ПАТ "КРЕДОБАНК"
  • 8. ПАТ "УкрСиббанк"
  • 9. ПАТ "Ідея Банк"
  • 10. ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • 11. ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • 12. ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
  • 13. ПАТ "ОТП Банк"
  • 14. ПАТ "Банк Альянс"
  • 15. ПАТ АКБ "Львів"
  • 16. ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • 17. ПАТ "МТБ БАНК"
  • 18. ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • 19. ПАТ "Полтава-банк"
  • 20. ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • 21. ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • 22. ПАТ "МЕГАБАНК"
  • 23. ПАТ "СКАЙ БАНК"
  • 24. ПАТ "Юнекс Банк"
  • 25. ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • 26. ПАТ "Універсал Банк"
  • 27. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
  • 28. ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • 29. ПАТ "БАНК ВОСТОК"
  • 30. ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
  • 31. ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
  • 32. ПАТ "МОТОР-БАНК"
  • 33. ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • 34. ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

Як повідомило РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%.

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