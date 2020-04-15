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Кабмин расширил полномочия Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:57
Кабмин расширил полномочия Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полномочия были расширены в связи с распространением коронавируса в Украине

Кабинет министров расширил полномочия Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением на территории Украины COVID-19. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Указано, что отныне комиссия вправе принимать меры по внедрению необходимых противоэпидемических и других мероприятий на период ликвидации последствий ЧС, вносить предложения об установлении временного ограничения прав физических и юридических лиц, вносить предложения по изменению режима работы предприятий, организаций.

Также отмечается, что правительство назначило министра здравоохранения руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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