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Кабмін розширив повноваження Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 13:58
Кабмін розширив повноваження Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Повноваження були розширені у звязку з поширенням коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів розширив повноваження Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України COVID-19. Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Вказано, що відтепер комісія має право вживати заходи щодо запровадження необхідних протиепідемічних та інших заходів на період ліквідації наслідків НС, вносити пропозиції щодо встановлення тимчасового обмеження прав фізичних та юридичних осіб, вносити пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, організацій тощо.

Також зазначається, що уряд призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України опублікував проект розпорядження, у якому визначено склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, КМУ розширив перелік закритих контрольно-пропускних пунктів на кордоні України у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, будуть закриті 10 автомобільних і пішохідних пунктів пропуску на кордоні.

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