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Кабмин расширил перечень товаров критического импорта

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 12:32
Кабмин расширил перечень товаров критического импорта Фото: перечень товаров критического импорта расширили 5 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров критического импорта, для которых можно покупать валюту. В него дополнительно вошли как промышленные, так и продовольственные товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 5 марта 2022 года № 203.

В перечень добавлены мобильные телефоны, павербанки, аккумуляторы, приборы ночного видения, фонари, семена, плоды и споры для посева и другие и другие товары.

Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.

Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.

В частности, в первый список вошли нефть и нефтепродукты, медицинские изделия и другие. Затем этот список дополнили продукты: мясо, готовые пищевые продукты из мяса, молоко, кофе, чай, мука, овощи и другие. Также в список вошли бронежилеты, каски, беспилотные летательные аппараты.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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