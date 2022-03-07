Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів критичного імпорту, для яких можна купувати валюту. До нього додатково увійшли як промислові, так і продовольчі товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від від 5 березня 2022 року № 203 .

До переліку додані мобільні телефони, павербанки, акумулятори, прибори нічного бачення, ліхтарі, насіння, плоди та спори для сівби та інші та інші товари.

Нагадаємо, Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також дозволено купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 та постійно розширюється.

Зокрема, до першого списку увійшли нафта та нафтопродукти, медичні вироби та інші. Потім цей список доповнили продукти: м'ясо, готові харчові продукти з м’яса, молоко, кава, чай, борошно, овочі та інші. Також до списку увійшли бронежилети, каски, безпілотні літальні апарати.