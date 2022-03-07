ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 березня 2022 12:32
Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту Фото: перелік товарів критичного імпорту розширили 5 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів критичного імпорту, для яких можна купувати валюту. До нього додатково увійшли як промислові, так і продовольчі товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від від 5 березня 2022 року № 203.

До переліку додані мобільні телефони, павербанки, акумулятори, прибори нічного бачення, ліхтарі, насіння, плоди та спори для сівби та інші та інші товари.

Нагадаємо, Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також дозволено купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 та постійно розширюється.

Зокрема, до першого списку увійшли нафта та нафтопродукти, медичні вироби та інші. Потім цей список доповнили продукти: м'ясо, готові харчові продукти з м’яса, молоко, кава, чай, борошно, овочі та інші. Також до списку увійшли бронежилети, каски, безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Валютный ринок
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати