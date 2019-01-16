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Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації

Новини » Економіка    16.01.2019 - 12:17
Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

У той же час зі списку виключили "Аграрний фонд" і ще кілька позицій

Кабінет міністрів України розширив перелік об'єктів великої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з урядовими документами, з переліку об'єктів великої приватизації виключили "Завод алюмінієвої фольги", "Аграрний фонд", Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Турбоатом", Херсонську, Дніпровську та Сєвєродонецьку ТЕЦ, а також Криворізьку теплоцентраль. У той же час до списку об'єктів великої приватизації включили 16 об'єктів.

Таким чином, перелік об'єктів великої приватизації виглядає наступним чином:

  1. Енергетична галузь:
  • ПАТ "Центренерго";
  • ВАТ "Тернопільобленерго";
  • ПАТ "Запоріжжяобленерго";
  • АТ "Харківобленерго";
  • АТ "Миколаївобленерго";
  • АТ "Хмельницькобленерго".
  1. Добувна промисловість:
  • АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія";
  • ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська".
  1. Машино - і приладобудування:
  • ПАТ "Азовмаш";
  • ДП "Завод "Електроважмаш".
  1. Хімічна промисловість:
  • ПАТ "Сумихімпром";
  • ПАТ "Одеський припортовий завод".
  1. Переробна промисловість:
  • АТ "Оріана".
  1. охорона Здоров'я, культура і спорт:
  • ПрАТ "Президент-Готель";
  • ПрАТ "Індар".
  1. Сільськогосподарська галузь:
  • ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг".

 

Фото: розпорядження Кабміну (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, скільки об'єктів підготували для великої приватизації.

На початку жовтня в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що продаж державного майна в Україні в рамках великої приватизації переноситься на 2019 рік.

 

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