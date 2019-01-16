Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації

У той же час зі списку виключили "Аграрний фонд" і ще кілька позицій
Кабінет міністрів України розширив перелік об'єктів великої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Згідно з урядовими документами, з переліку об'єктів великої приватизації виключили "Завод алюмінієвої фольги", "Аграрний фонд", Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Турбоатом", Херсонську, Дніпровську та Сєвєродонецьку ТЕЦ, а також Криворізьку теплоцентраль. У той же час до списку об'єктів великої приватизації включили 16 об'єктів.
Таким чином, перелік об'єктів великої приватизації виглядає наступним чином:
Фото: розпорядження Кабміну (РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, скільки об'єктів підготували для великої приватизації.
На початку жовтня в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що продаж державного майна в Україні в рамках великої приватизації переноситься на 2019 рік.