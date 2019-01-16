Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

У той же час зі списку виключили "Аграрний фонд" і ще кілька позицій

Кабінет міністрів України розширив перелік об'єктів великої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з урядовими документами, з переліку об'єктів великої приватизації виключили "Завод алюмінієвої фольги", "Аграрний фонд", Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Турбоатом", Херсонську, Дніпровську та Сєвєродонецьку ТЕЦ, а також Криворізьку теплоцентраль. У той же час до списку об'єктів великої приватизації включили 16 об'єктів.

Таким чином, перелік об'єктів великої приватизації виглядає наступним чином:

Енергетична галузь:

ПАТ "Центренерго";

ВАТ "Тернопільобленерго";

ПАТ "Запоріжжяобленерго";

АТ "Харківобленерго";

АТ "Миколаївобленерго";

АТ "Хмельницькобленерго".

Добувна промисловість:

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія";

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська".

Машино - і приладобудування:

ПАТ "Азовмаш";

ДП "Завод "Електроважмаш".

Хімічна промисловість:

ПАТ "Сумихімпром";

ПАТ "Одеський припортовий завод".

Переробна промисловість:

АТ "Оріана".

охорона Здоров'я, культура і спорт:

ПрАТ "Президент-Готель";

ПрАТ "Індар".

Сільськогосподарська галузь:

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг".

Фото: розпорядження Кабміну (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, скільки об'єктів підготували для великої приватизації.

На початку жовтня в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що продаж державного майна в Україні в рамках великої приватизації переноситься на 2019 рік.