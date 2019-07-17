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Кабмин расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки


Данной услугой воспользовалось состоянию на сейчас более 66 тысяч пар

Кабинет министров Украины расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин одобрил соответствующий проект распоряжения о внесении изменения в пункт 1 распоряжения правительства от 13 июля 2016 года №502.

"Проект разработан с целью расширения перечня населенных пунктов Украины, желающих присоединиться к пилотному проекту по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту. На сегодня пилотный проект реализуется в 72 населенных пунктах Украины, где указанной услугой воспользовалось более 66 тысяч пар", - указывается в пояснительной записке.

В частности, услуга будет введена в Колимыи, Кременце и с. Холодная Балка Беляевского района Одесской области.

Напомним, ранее Верховная рада Украины провалила законопроект №8400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории", которым планировалось разрешить жителям Крыма регистрировать брак за сутки.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на ноябрь прошлого года услуга "Брак за сутки" была доступна в 67 населенных пунктах.

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