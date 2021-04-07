UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин расширил господдержку аграриев: им дополнительно предоставят 500 млн гривен

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В частности, на господдержку страхования с/х продукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций - 240 млн грн.

Кроме того, средства направят на государственную поддержку:

  • с/х производителей, которые используют мелиорированные земли - 50 млн грн;
  • производителей органической с/х продукции - 50 млн грн;
  • области картофелеводства - 60 млн грн.

Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. Планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречки.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.

Как писало РБК-Украина, парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.

Следует отметить, что в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныаграрии
Читайте также
Кабмин разрешил торговлю посадочным материалом и работу химчисток в "красной" зоне
В "красной" зоне разрешат торговлю посадочным материалом и работу химчисток
Прогноз погоды