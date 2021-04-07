Кабмин расширил господдержку аграриев: им дополнительно предоставят 500 млн гривен

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.
В частности, на господдержку страхования с/х продукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций - 240 млн грн.
Кроме того, средства направят на государственную поддержку:
Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. Планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречки.
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.
Как писало РБК-Украина, парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.
Следует отметить, что в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.