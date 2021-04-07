Кабмін розширив держпідтримку аграріїв: їм додатково нададуть 500 млн гривень

Кабінет міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують спрямувати додаткові 500 млн гривень.
Зокрема, на держпідтримку страхування с/г продукції піде 50 млн грн; на відшкодування втрат від пошкодження посівів с/г культур внаслідок надзвичайних ситуацій - 240 млн грн.
Крім того, кошти направлять на державну підтримку:
Також на субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь піде 50 млн грн. Планується виплачувати 3500 грн дотації на 1 га посіву гречки.
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.
Як писало РБК-Україна, парламент прийняв цей документ 17 грудня 2020 року. Законопроект підтримали 255 народних депутатів.
Слід зазначити, що минулого року нардепи хотіли зобов'язати малих фермерів щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.