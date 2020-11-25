Кабмин рассчитывает на принятие Радой программ поддержки людей и бизнеса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров рассчитывает на принятие Верховной радой программ поддержки людей и бизнеса на время карантина. Правительство уже их разработалл на случай усиления ограничительных мер.

Об этом в ходе заседания правительства сказал глава КМУ Денис Шмыгаль.

В частности, Кабмин предлагает помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чья сфера деятельности может попасть под закрытие из-за карантина.

"Работники и ФЛП смогут получить материальную помощь в размере 8 тыс. грн. По нашим расчетам программой в случае усиления карантина смогут воспользоваться более миллиона украинцев, а общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн", - отметил премьер.

Также предлагается программа сохранения рабочих мест. Работодатели смогут получить до 8 тысяч грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращено/будет сокращено в результате введения таких мер.

Кроме того, в правительстве разработали и инициативы по ЕСВ. Предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. Для около 120 тысяч юридических лиц будет заложено почти 1,5 млрд грн.

А от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, освободят почти 200 тысяч ФЛП 1-й группы.

"Все эти программы будут направлены для рассмотрения в Верховную раду. Президент и правительство ожидают, что парламентарии поддержат наши наработки", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране. В частности, правительство готовится и к карантину на новогодние праздники.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине.