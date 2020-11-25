ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін розраховує на ухвалення Радою програм підтримки людей та бізнесу

Україна, Середа 25 листопада 2020 14:16
Кабмін розраховує на ухвалення Радою програм підтримки людей та бізнесу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів розраховує на ухвалення Верховною радою програм підтримки людей та бізнесу на час карантину. Уряд уже їх розробив на випадок посилення обмежувальних заходів.

Про це у ході засідання уряду сказав глава КМУ Денис Шмигаль.

Зокрема, Кабмін пропонує допомогу фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантин.

"Працівники та ФОП зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. За нашими розрахунками програмою в разі посилення карантину зможуть скористатися понад мільйон українців, а загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд грн", - зазначив прем'єр.

Також пропонується програма збереження робочих місць. Роботодавці зможуть отримати до 8 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено/буде скорочено внаслідок запровадження таких заходів.

Крім того, в уряді напрацювали й ініціативи щодо ЄСВ. Підприємства, що зупиняють роботу в разі запровадження жорсткого карантину, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Для близько 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн.

А від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, звільнять майже 200 тисяч ФОП 1-ї групи.

"Всі ці програми будуть спрямовані до розгляду у Верховну раду. Президент та уряд очікують, що парламентарі підтримають наші напрацювання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін готується до всіх сценаріїв реагування на ситуацію з коронавірусом у країні. Зокрема, уряд готується і до карантину на новорічні свята.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я України допускають введення більш жорстких обмежень в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кабінет Міністрів УкраїникарантинВерховна Рада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся