Кабмин распределил 50-миллиардную прибыль "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2019 год. Решением утверждены вопросы к общему собранию НАК.

Распоряжение было принято на заседании правительства 10 июня.

Согласно распоряжению, 95% чистой прибыли компании в размере 48 125 300,45 тыс. грн будет направлено на выплату дивидендов, из которых 3 800 000 тыс. грн - в специальный государственный бюджет;

Кроме того, 5% чистой прибыли в размере 2 532 910,55 тыс. грн будут зачислены в резервный капитал.

Отметим, Кабинет министров внес изменения в постановления о базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2019 год.

Напомним, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет по 2019 год на уровне 95%.

Как сообщало РБК-Украина, консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за январь-март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,0 млрд грн).