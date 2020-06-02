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Прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз из-за падения цен на топливо

Новости » Экономика     02.06.2020 - 12:51
Прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз из-за падения цен на топливо
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кризис ударил по "Нафтогазу" уже в начале 2020 года

Консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за январь-март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,0 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Как отметил финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил, на результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.

"Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности", - сказал он.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Прибыль &quot;Нафтогаза&quot; упала в пять раз из-за падения цен на топливо

naftogaz.com

По сравнению с прошлым годом, скорректированный показатель EBITDA по отдельным сегментам изменился следующим образом:

Прибыль &quot;Нафтогаза&quot; упала в пять раз из-за падения цен на топливо

naftogaz.com

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину.

Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Напомним, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет за 2019 год на уровне 95%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ценыгазНафтогаз Украины
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