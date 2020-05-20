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Кабмин распределил 32-миллиардную прибыль ПриватБанка

Новости » Экономика     20.05.2020 - 14:51
Кабмин распределил 32-миллиардную прибыль ПриватБанка
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госбюджет получит 24,5 млрд гривен

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного "ПриватБанка" за 2019 год. Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности АО КБ "ПриватБанк" было принято 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Распоряжением правительства утверждено следующее распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов, которые направляются на:

  • 75% чистой прибыли в размере 24 456,88 млн гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1 630,45 млн гривен - в резервный фонд;
  • 20% чистой прибыли в размере 6 521,83 млн гривен на покрытие накопленных убытков прошлых лет

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль "ПриватБанка" составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году)

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн).

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ПриватБанкКабинет Министров Украины
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