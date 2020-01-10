Кабмін розпорядився посилити боротьбу з гральним бізнесом

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Правоохоронці закрили понад 5300 гральних закладів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розпорядився посилити заходи щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави уряду.

Як повідомляється, сьогодні під час наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками Гончарук доручив головам Обласних державних адміністрацій та Національній поліції посилити боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.

Так, глава уряду розпорядився вжити необхідних заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу, а також посилити заходи з запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці припинили діяльність понад 900 нелегальних гральних закладів в Україні. За фактом незаконного грального бізнесу було відкрито понад 400 кримінальних проваджень. Також правоохоронці вилучили понад 11 тисяч одиниць грального обладнання.

Крім того, у Донецькій області правоохоронці припинили нелегальну діяльність 11 гральних закладів. Ще 217 подібних закладів припинили свою діяльність самостійно. Правоохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, гральні автомати, комп’ютерну техніку, столи для гри у покер, рулетки та інше гральне обладнання.

Напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пригрозив закладам грального бізнесу новими перевірками. Гончарук зазначав, що Кабмін може ініціювати нові перевірки після нового року.