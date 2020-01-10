Правоохранители разоблачили более 900 игорных заведений

Фото: нелегальное игорное заведение (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранители изъяли более 11 тысяч единиц игрового оборудования

Правоохранители прекратили деятельность более 900 нелегальных игорных заведений в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, прокуратура совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных заведений. По факту незаконного игорного бизнеса было открыто более 400 уголовных производств.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры провели почти 1,2 тыс обысков, изъяли 11,6 тыс единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные денежные средства, а также черновые записи", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители пресекли нелегальную деятельность 11 игорных заведений. Еще 217 подобных заведений прекратили свою деятельность самостоятельно. Правоохранители изъяли средства, полученные от противоправной деятельности, игровые автоматы, компьютерную технику, столы для игры в покер, рулетки и другое игровое оборудование.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил заведениям игорного бизнеса новыми проверками. Гончарук отмечал, что правительство может инициировать новые проверки после нового года. Также Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.