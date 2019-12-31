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Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками

Новости » Политика     31.12.2019 - 10:58
Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера, нелегальные игровые автоматы "начинают поднимать голову"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками, поскольку игровые залы "начали поднимать голову". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, правительство может инициировать новые проверки после нового года.

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим" сеанс убеждения", - сказал Гончарук.

Он также объяснил, что не последнюю роль в этом играют правоохранители.

"Кто-то какими-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки", - сказал Гончарук.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Как известно, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине.

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