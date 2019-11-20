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Кабмін розкрив дані системи моніторингу Угоди про асоціацію з ЄС

Новини » Політика     20.11.2019 - 11:46
Кабмін розкрив дані системи моніторингу Угоди про асоціацію з ЄС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Систему "Пульс угоди" зробили доступною для всіх

Кабінет міністрів України розкрив дані системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд відкрив доступ до системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом, яка називається "Пульс угоди". Дані в системі оновлюються щоквартально на підставі звіту міністерств.

Система моніторингу "пульс угоди" доступна за адресою pulse.eu-ua.org.

"Раніше вона була доступна тільки вищим органам влади. Попередній уряд відмовлявся робити її відкритою для всіх. Ми ж відкриваємо її для зовнішніх спостерігачів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Кабмін створив систему для відстеження виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2017 році. Тоді ж передбачалося, що вона дасть можливість у відкритому доступі відстежувати хід виконання угоди, а також часові рамки її імплементації. Крім того, система забезпечила переведення законів ЄС на українську мову.

Раніше також повідомлялося, що у Єврокомісії мають намір прискорити виконання Угоди про асоціацію з Україною. При цьому майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розраховує на посилення секторального співробітництва.

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