Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника міністра освіти й науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.
Призначено:
Погоджено призначення:
Янковську Майю Сергіївну було звільнено з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.
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