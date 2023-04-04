Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й не тільки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, було призначено: Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

Захаріна Сергія Володимировича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Звільнено: Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;

Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;

Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;

Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Також було тимчасово покладено виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.