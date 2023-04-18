Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был назначен заместитель главы Министерства образований и науки по вопросам европейской интеграции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.