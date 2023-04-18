Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве

Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Был назначен заместитель министра образования и науки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.
Назначено:
Согласовано назначение:
Янковская Майя Сергеевна была уволена с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был назначен заместитель главы Министерства образований и науки по вопросам европейской интеграции.
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