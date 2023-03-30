Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки

Кабінет Міністрів України сьогодні, 30 березня, провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти і науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, Кабмін підтримав призначення Андрія Вітренко заступником міністра освіти та науки та Ірину Мікічак першим заступником голови Фонду державного майна України.
При цьому були звільнені:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сергія Шкарлета звільнили з посади міністра освіти та науки.
При цьому Верховна рада призначила на його місце Оксена Лісового.
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