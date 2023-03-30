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Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только

Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины сегодня, 30 марта, провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин поддержал назначение Андрея Витренко заместителем министра образования и науки и Ирину Микичак первым заместителем главы Фонда государственного имущества Украины.

При этом были уволены:

  • Андрей Витренко с должности первого заместителя министра образования и науки Украины;
  • Ирина Микичак с должности заместителя министра здравоохранения Украины;
  • Ярема Дуль с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам труда;
  • Денис Шугалий с должности заместителя главы Фонда государственного имущества Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, ранее стало известно, что Сергея Шкарлета уволили с должности министра образования и науки.

При этом Верховная рада назначила на его место Оксена Лисового.

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