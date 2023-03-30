Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только

Кабинет министров Украины сегодня, 30 марта, провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, Кабмин поддержал назначение Андрея Витренко заместителем министра образования и науки и Ирину Микичак первым заместителем главы Фонда государственного имущества Украины.
При этом были уволены:
Напомним, ранее стало известно, что Сергея Шкарлета уволили с должности министра образования и науки.
При этом Верховная рада назначила на его место Оксена Лисового.
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