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Кабмін провів кадрові перестановки у двох держагентсвах

Фото: Кабмін провів кадрові перестановки у двох держагентсвах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в Держлісагентстві й Держпродспоживслужбі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.

Під час засідання було звільнено:

  • Юрія Сотника з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів;
  • Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Також було призначено Ольгу Шевченко, заступницю голови Держпродспоживслужби - тимчасовим виконувачами обов’язків голови Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні було призначено тимчасового очільника Державної митної служби України.

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