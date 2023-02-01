Кабмін провів кадрові перестановки у двох держагентсвах

Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в Держлісагентстві й Держпродспоживслужбі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.
Під час засідання було звільнено:
Також було призначено Ольгу Шевченко, заступницю голови Держпродспоживслужби - тимчасовим виконувачами обов’язків голови Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні було призначено тимчасового очільника Державної митної служби України.
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