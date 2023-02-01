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Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах

Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Гослесагентстве и Госпродпотребслужбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

Во время заседания было уволено:

  • Юрия Сотника с должности первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов;
  • Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Также была назначена Ольга Шевченко, заместитель главы Госпродпотребслужбы - временным исполняющие обязанности главы Госпродпотребслужбы.


Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня был назначен временный глава Государственной таможенной службы Украины.

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