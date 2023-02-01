Кабмін провів кадрові перестановки у двох держагентсвах

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.

Також було призначено Ольгу Шевченко, заступницю голови Держпродспоживслужби - тимчасовим виконувачами обов’язків голови Держпродспоживслужби.

Під час засідання було звільнено:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні було призначено тимчасового очільника Державної митної служби України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.