Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах
Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Гослесагентстве и Госпродпотребслужбе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.
Во время заседания было уволено:
- Юрия Сотника с должности первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов;
- Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Также была назначена Ольга Шевченко, заместитель главы Госпродпотребслужбы - временным исполняющие обязанности главы Госпродпотребслужбы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня был назначен временный глава Государственной таможенной службы Украины.
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