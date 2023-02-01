Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Гослесагентстве и Госпродпотребслужбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

Также была назначена Ольга Шевченко, заместитель главы Госпродпотребслужбы - временным исполняющие обязанности главы Госпродпотребслужбы.

Во время заседания было уволено:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня был назначен временный глава Государственной таможенной службы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.