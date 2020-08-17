ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин провел внеочередное заседание и выделил помощь Ливану

Киев, Понедельник 17 августа 2020 12:27
Кабмин провел внеочередное заседание и выделил помощь Ливану
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина доставит Ливану лекарства и муку на более 8 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от масштабного взрыва в Бейруте. Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что Кабмин выделил из резервного фонда 8,4 млн гривен Министерству внутренних дел. МВД вместе с ГСЧС и Национальной гвардией должно закупить и доставить груз гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.

Отметим, 4 августа 2020 года в районе морского порта в Бейруте произошел мощный взрыв, в результате погибли около 220 человек, из них 1 гражданин Украины, более сотни человек считаются пропавшими без вести. Еще более 6 тысяч человек пострадали.

Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.

Напомним, ранее сообщалось, что американское ФБР присоединится к расследованию взрыва в Бейруте.

По официальной версии, взрыв произошел на складе с тысячами тонн селитры во время сварочных работ, однако не исключается и вариант террористической атаки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпомощьБейрутВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь