Кабмін провів позачергове засідання і виділив допомогу Лівану

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

Україна доставить Лівану ліки і борошно на понад 8 млн гривень

Кабінет міністрів України виділив гуманітарну допомогу Лівану, постраждалому від масштабного вибуху в Бейруті. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що Кабмін виділив з резервного фонду 8,4 млн гривень Міністерству внутрішніх справ. МВС разом з ДСНС і Національною гвардією має закупити і доставити вантаж гуманітарної допомоги у вигляді ліків, медичних виробів та пшеничного борошна.

Відзначимо, 4 серпня 2020 року в районі морського порту в Бейруті стався потужний вибух, в результаті загинули близько 220 осіб, з них 1 громадянин України, більше сотні людей вважаються зниклими безвісти. Ще понад 6 тисяч осіб постраждали.

Вибухова хвиля пошкодила десятки тисяч будівель в радіусі 10 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американське ФБР приєднається до розслідування вибуху в Бейруті.

За офіційною версією, вибух стався на складі з тисячами тонн селітри під час зварювальних робіт, проте не виключається й варіант терористичної атаки.