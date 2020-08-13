ФБР присоединится к расследованию взрыва в Бейруте

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/oliviermouss)

Ливан предложил ФБР присоединиться к следствию

Федеральное бюро расследований США присоединится к расследованию взрыва в Бейруте (Ливан). Расследование крупнейшего неядерного взрыва будет международным.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Дэвид Хейл, передает Reuters.

По его словам, ФБР присоединится к расследованию по приглашению властей Ливана. Хейл добавил, что участие в расследовании - один из способов, которыми США помогают Ливану справиться с последствиями сильного взрыва.

Отметим, Хейл сегодня прибыл в Ливан и должен встретиться с официальными лицами в течение следующих двух дней.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел большой взрыв, взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов; по некоторым данным, погибли около 220 человек, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

По заключению властей Ливана, взрыв произошел на складе с тысячами тонн селитры во время сварочных работ, однако США не исключают варианта, что это была атака.

Всего в Бейруте прогремело два взрыва. Во время второго взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которая в 2013 году была конфискована с судна Rhosus. Остались без жилья примерно 300 тысяч жителей столицы Ливана.