Кабмин провел изменения в набсовете "Нафтогаза"

Кабинет министров принял решение досрочно прекратить полномочия представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Кудрицкого. Об этом говорится в распоряжении правительства от 22 мая.

Другим розпоряжением Кабмин назначил в наблюдательный совет Константина Марьевича как представителя государства.

Отметим, что назначение прошло без конкурса и решения номинационного конкурса, которое необходимо для подобных назначений.

Кроме того, Кабмин назначил членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Людо Ван дер Хейдена в качестве независимого члена.

Напомним, 13 декабря 2017 года Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза".

В частности, независимыми членами наблюдательного совета были утверждены Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode; Великобритания), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франция), Стив Хэйсом (Steve Haysom; Канада).

По решению Кабмина, интересы государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" представляли советник премьер-министра по международным вопросам Сергей Попик, экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также директор по стратегии и инвестиций НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В марте 2019 года Кабмин принял решение о прекращении полномочий члена наблюдательного совета компании Стивена Хейсома.