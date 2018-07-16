Гройсмана просят уволить одного из членов набсовета "Нафтогаза"

Хэйсом не принимал участия в заседаниях набсовета в течение 2018 года

Председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой принять официальное решение о прекращении полномочий члена наблюдательного совета компании Стивена Хэйсома. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

"Просят обеспечить принятие официального решения", - сказал источник.

Как отметил собеседник, Стивен Хэйсом, который был назначен членом наблюдательного совета в декабре 2017 года, не принимал назначение члена наблюдательного совета и не принимал участия в его заседаниях в течение 2018 года.

Напомним, 13 декабря 2017 года Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза".

В частности, независимыми членами наблюдательного совета были утверждены Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode; Великобритания), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франция), Стив Хэйсом (Steve Haysom; Канада).

По решению Кабмина, интересы государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" представляют советник премьер-министра по международным вопросам Сергей Попик, экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также директор по стратегии и инвестиций НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Правительство также приняло решение, которое позволяет как независимым членам наблюдательного совета госпредприятий, так и представителям государства быть одновременно членом наблюдательных советов более пяти юридических лиц.