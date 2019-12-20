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Кабмін проведе засідання щодо транзиту газу з РФ

Новини » Політика     20.12.2019 - 11:31
Кабмін проведе засідання щодо транзиту газу з РФ
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання уряду відбудеться після години запитань до Кабміну у парламенті

Сьогодні відбудеться засідання уряду, на якому обговорюватимуть питання транзиту газу з Російської Федерації. Про це повідомив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, уряд збереться на засідання після завершення години запитань до Кабміну у Раді.

"В бюджеті були закладені кошти від оподаткування у тому числі газу.... Так само ми працюємо над переговорами з РФ по газу. Там так само зради немає. Наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах. Зараз йдемо продовжувати засідання уряду по газу з РФ", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що угода з транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися у п'ятницю, 20 грудня.

Як писало РБК-Україна, 19 грудня пройшли газові переговори з приводу транзиту російського газу через Україну в Берліні. За підсумками переговорів Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди. За словами Шефчовича, угода досягнута за всіма елементами.

Додамо також, президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через територію України збережеться. Він зазначив, що залишається питання в обсягах і терміни, на які можна укласти контракт.

Тристоронні газові переговори продовжаться сьогодні в Мінську У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
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