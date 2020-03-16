Кабмин проведет аудит почти ста законов на предмет перевнесения в Раду

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о законопроектах правительства Гончарука

Кабинет министров Украины проведет аудит 91 законопроекта по поводу перевнесения в Верховную раду. Об этом заявил представитель правительства в ВР Василий Мокан, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о законопроектах правительства Алексея Гончарука, которые сейчас являются отозванными.

"Сейчас после формирования нового состава Кабмина был 91 проект закона, который вносился правительством, который считается отозванным. Сейчас проводится аудит и анализ всеми министерствами по поводу того, какие из них актуальны и которые будут перевнесены в Верховную раду. Также проводится работа по доукомплектованию Кабинета министров Украины. В том числе главной задачей на текущую пленарную неделю остается и является противодействие коронавирусной инфекции", - заявил Мокан.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента. Среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада в начале марта отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.

Добавим также, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.