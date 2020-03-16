Кабмін проведе аудит майже ста законів на предмет перевнесення до Ради

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про законопроекти уряду Гончарука

Кабінет міністрів України проведе аудит 91 законопроекту щодо перевнесення в Верховну раду. Про це заявив представник уряду у ВР Василь Мокан, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про законопроекти уряду Олексія Гончарука, які наразі є відкликаними.

"Зараз після формування нового складу Кабміну був 91 проект закону, який вносився урядом, який вважається відкликаним. Зараз проводиться аудит і аналіз усіма міністерствами стосовно того, які з них є актуальні і які будуть перевнесені у Верховну раду. Також проводиться робота по доукомплектуванню Кабінету міністрів України. В тому числі головним завданням на поточний пленарний тиждень залишається і є протидія коронавірусній інфекції", - заявив Мокан.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України зазначено, що з розгляду зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту. Серед цих законопроектів і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада на початку березня відправила у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів. Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепа.

Додамо також, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України.